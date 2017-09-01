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Серхио Рамос: Чемпионат мира-2018 не будет для меня последним

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не думает, что чемпионат мира-2018 станет для него последним в карьере. 

- Я строю планы ото дня ко дню. Но я не думаю, что этой будет мой последний чемпионат мира, совсем нет. Пока я сохраняю мотивацию и хорошее настроение, я готов и дальше играть за сборную Испании, - заявил Рамос.

Серхио Рамос играет за испанскую национальную команду с 2005 года. В ее составе он стал чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012). 


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