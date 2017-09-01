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Куницкая стала чемпионкой Invicta FC

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский боец смешанных единоборств Яна Куницкая одержала победу единогласным решением судей над Ракель Палпи с Гавайев и стала чемпионкой Invicta FC в легчайшем весе, сообщает «RT на русском».

27-летняя Куницкая провела в профессиональной карьере 14 боев, в которых одержала десять побед (восемь – досрочно), потерпела три поражения, а еще один бой был признан несостоявшимся.

Отметим, что в марте Куницкая проиграла американке Тони Эвенгер в бою за титул чемпионки легчайшей весовой категории организации Invicta FC. Во втором раунде американка сумела провести удушающий прием, заставив Куницкую сдаться.

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