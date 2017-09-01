Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:4, 6:4Флипкенс
Баскетбол  Испания- : -Черногория
Баскетбол  Турция- : -Россия
Хоккей  Металлург- : -Амур
Хоккей  ЦСКА- : -Авангард
Футбол  Чехия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Зобнин: Колено меня не беспокоит, занимаюсь на 80% от максимума

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин прокомментировал ход своего восстановления после травмы.

- Восстановление идет по плану, все хорошо. Колено меня не беспокоит, занимаюсь уже на 80% от максимума. Это, наверное, завершающая стадия восстановления. Но все зависит от самого колена: если оно будет опухать и не давать максимально выкладываться на тренировках, речи о том, буду ли я играть, нет.

Сейчас колено не опухает, я постоянно контролирую его состояние. Сейчас я уже начал прыгать через барьеры – меня предупредили, что после этого упражнения колено может опухнуть. Но, слава богу, все в порядке. Болевые ощущения в разных местах есть, но о них я всегда говорю тренеру Серхио Габриэлю де Сан Мартину. Если на каких-то упражнениях болит, прекращаю его делать.

Сейчас тренируюсь со сборной России, а не в «Спартаке», - рассказал Зобнин.

Сегодня, 1 сентября футболист красно-белых провел футбольный урок для школьников московской гимназии №1554.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Итоговая таблица трансферов РФПЛИтоговая таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Эдер: Забью за «Локо» и надену белую перчатку, как на Евро!Эдер: Забью за «Локо» и надену белую перчатку, как на Евро!Новичок «Локомотива» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о переезде в РФПЛ, голе в финале Евро-2016 и многом другом.Николаев рассудит матч сборной России с «Динамо»Бригада арбитров во главе с Алексеем Николаевым назначена на контрольный матч сборной России против московского «Динамо».12 игроков «Спартака» начали подготовку к матчу с «Рубином»В пятницу «Спартак» начал подготовку к матчу девятого тура премьер-лиги с «Рубином».Сергей Ташуев: «Зенит» на рынке провел лето наиболее качественноБывший главный тренер «Краснодара» и «Анжи» Сергей Ташуев оценил летнюю трансферную кампанию ведущих российских клубов.
Волейбол
Франция, Словения, Бельгия и Голландия примут чемпионат Европы в 2019 году
Формула-1
Хэмилтон – лучший в первой практике на Гран-при Италии, у Квята – 14-е время
Футбол
Эльмир Набиуллин: «Спартак»? Я и с «Рубином» в еврокубки выйду
Хоккей
Генменеджер «Вашингтона»: Мы говорили с Овечкиным о том, что ему нужно сбросить лишний вес
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Роман Зобнин
Роман Зобнинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости