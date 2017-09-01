Роман Зобнин: Колено меня не беспокоит, занимаюсь на 80% от максимума

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин прокомментировал ход своего восстановления после травмы.

- Восстановление идет по плану, все хорошо. Колено меня не беспокоит, занимаюсь уже на 80% от максимума. Это, наверное, завершающая стадия восстановления. Но все зависит от самого колена: если оно будет опухать и не давать максимально выкладываться на тренировках, речи о том, буду ли я играть, нет.

Сейчас колено не опухает, я постоянно контролирую его состояние. Сейчас я уже начал прыгать через барьеры – меня предупредили, что после этого упражнения колено может опухнуть. Но, слава богу, все в порядке. Болевые ощущения в разных местах есть, но о них я всегда говорю тренеру Серхио Габриэлю де Сан Мартину. Если на каких-то упражнениях болит, прекращаю его делать.

Сейчас тренируюсь со сборной России, а не в «Спартаке», - рассказал Зобнин.

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