Вадим Шипачев: Кто никогда не видел мою игру, может насладиться ей в YouTube

Нападающий «Вегаса» Вадим Шипачев поделился мнением стиле своей игры и переходе в новую команду.

– Люблю контролировать шайбу, больше играть в передачи. Кто никогда не видел, может посмотреть в YouTube, насладиться моей игрой, если она кому-то понравится.

– Почему «Вегас»?

– Хотел попробовать силы в новой команде. Я так решил.

– Что думаешь о переходе из КХЛ в НХЛ? Говорил об этом с Панариным?

Разговаривал с Панариным. Летом мы были в Питере. Обсуждали игру в НХЛ. Он поделился некоторыми секретами. Надеюсь, адаптация не займет много времени. Хочется как можно скорее провести первый матч, – приводит слова Шипачева официальный сайт «Вегаса».

Напомним, в марте 2017 года Шипачев подписал контракт с клубом «Вегас Голден Найтс», который в сезоне-2017/18 дебютирует в НХЛ. Предыдущей командой нападающего был СКА, за который с 2013 по 2015 год он выступал вместе с Артемием Панариным.