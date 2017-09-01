Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:4, 6:4Флипкенс
Баскетбол  Испания- : -Черногория
Баскетбол  Турция- : -Россия
Хоккей  Металлург- : -Амур
Хоккей  ЦСКА- : -Авангард
Футбол  Чехия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вадим Шипачев: Кто никогда не видел мою игру, может насладиться ей в YouTube

Источник:  ХК «Вегас Голден Найтс»Комментарии

Нападающий «Вегаса» Вадим Шипачев поделился мнением стиле своей игры и переходе в новую команду.

– Люблю контролировать шайбу, больше играть в передачи. Кто никогда не видел, может посмотреть в YouTube, насладиться моей игрой, если она кому-то понравится.

Почему «Вегас»?

– Хотел попробовать силы в новой команде. Я так решил.

– Что думаешь о переходе из КХЛ в НХЛ? Говорил об этом с Панариным?

Разговаривал с Панариным. Летом мы были в Питере. Обсуждали игру в НХЛ. Он поделился некоторыми секретами. Надеюсь, адаптация не займет много времени. Хочется как можно скорее провести первый матч, – приводит слова Шипачева официальный сайт «Вегаса».

Напомним, в марте 2017 года Шипачев подписал контракт с клубом «Вегас Голден Найтс», который в сезоне-2017/18 дебютирует в НХЛ. Предыдущей командой нападающего был СКА, за который с  2013 по 2015 год он выступал вместе с Артемием Панариным.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Ковальчук: Очень боимся ЦСКА! (видео)Илья Ковальчук: Очень боимся ЦСКА! (видео)Форвард СКА Илья Ковальчук – о соперничестве с ЦСКА, покере Романа Ротенберга и новичках армейцев.«Был бы рад сыграть в Корее». Он брал Кубок Гагарина и был рядом с Кубком Стэнли«Был бы рад сыграть в Корее». Он брал Кубок Гагарина и был рядом с Кубком СтэнлиЗащитник «Сочи» и обладатель Кубка Гагарина Юрий Александров рассказал «Советскому спорту» о жизни в Америке и самых тяжелых поражениях.Илья Ковальчук: Такого, как после первого чемпионства, точно не повторитсяНападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о старте сезона КХЛ.«Снижаем зарплаты в СКА». Президент – о попытках чемпиона вписаться в потолок«Снижаем зарплаты в СКА». Президент – о попытках чемпиона вписаться в потолокПрезидент СКА Геннадий Тимченко – о команде без Дадонова и Шипачева, будущем Знарка и потолке зарплат.Владелец «Вегаса»: Наша цель - Кубок Стэнли через шесть летВладелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Билл Фоли рассказал о целях команды.
Волейбол
Франция, Словения, Бельгия и Голландия примут чемпионат Европы в 2019 году
Формула-1
Хэмилтон – лучший в первой практике на Гран-при Италии, у Квята – 14-е время
Футбол
Эльмир Набиуллин: «Спартак»? Я и с «Рубином» в еврокубки выйду
Хоккей
Генменеджер «Вашингтона»: Мы говорили с Овечкиным о том, что ему нужно сбросить лишний вес
все новости
Вегас
Вегаскалендарьстатистика
Вадим Шипачёв
Вадим Шипачёввсе новости