Селезнев может покинуть «Карабюкспор» из-за нарушения дисциплины
Источник: Twitter.comКомментарии
Форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев, возможно, покинет
команду. Об этом в своем твиттере сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.
«Селезнев и «Карабюкспор» близки к расставанию. Клуб хочет воспользоваться пунктом о нарушении дисциплины. Говорят о конфликте с тренером. Женя очень в «Галатасарай» хотел, ситуация зависла в воздухе, вот и не выдержал – сорвался», – написал Бурбас.
В текущем сезоне 32-летний Евгений Селезнев провел два матча за «Карабюкспор».
Напомним, ранее он выступал за «Кубань», «Днепр» и «Шахтере».
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