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Селезнев может покинуть «Карабюкспор» из-за нарушения дисциплины

Источник:  Twitter.comКомментарии

Форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев, возможно, покинет команду. Об этом в своем твиттере сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

«Селезнев и «Карабюкспор» близки к расставанию. Клуб хочет воспользоваться пунктом о нарушении дисциплины. Говорят о конфликте с тренером. Женя очень в «Галатасарай» хотел, ситуация зависла в воздухе, вот и не выдержал – сорвался», – написал Бурбас.

В текущем сезоне 32-летний Евгений Селезнев провел два матча за «Карабюкспор». Напомним, ранее он выступал за «Кубань», «Днепр» и «Шахтере».

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