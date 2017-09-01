Селезнев может покинуть «Карабюкспор» из-за нарушения дисциплины

Форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев, возможно, покинет команду. Об этом в своем твиттере сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

«Селезнев и «Карабюкспор» близки к расставанию. Клуб хочет воспользоваться пунктом о нарушении дисциплины. Говорят о конфликте с тренером. Женя очень в «Галатасарай» хотел, ситуация зависла в воздухе, вот и не выдержал – сорвался», – написал Бурбас.

В текущем сезоне 32-летний Евгений Селезнев провел два матча за «Карабюкспор». Напомним, ранее он выступал за «Кубань», «Днепр» и «Шахтере».