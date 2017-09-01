«Барселона» отказалась продавать Гомеша в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» пытался приобрести полузащитника «Барселоны» Андре Гомеша, сообщает Football Espana, однако каталонцы отказались продавать игрока.

Ранее на этой неделе арендовать 24-летнего португальца пытались «Ювентус» и «Вест Хэм», но «Барселона» настаивала на полноценном трансфере.

Напомним, Гомеш провел один сезон в «Барселоне» после перехода из «Валенсии» за 35 миллионов евро. Полузащитник провел 47 матчей за «Барселону», однако в стартовом составе выходил только в 17 играх, успев сыграть даже на позиции правого защитника.