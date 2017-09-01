Карл-Хайнц Румменигге: У Саншеша достаточно потенциала, чтобы в будущем стать важным игроком «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал аренду полузащитника Ренату Саншеша в «Суонси».



«Мы рады, что смогли договориться с «Суонси» по аренде Ренату Саншеша. Мы хотели, чтобы Ренату получил игровую практику в сильном чемпионате вроде английской премьер-лиги. Мы по-прежнему считаем, что у Ренату достаточно потенциала в будущем стать важным игроком «Баварии».

Поэтому мы договорились об аренде без права выкупа. 1 июля 2018 года Ренату вернется в Мюнхен», - цитирует Румменигге официальный сайт «Баварии».

В прошедшем сезоне 20-летний Ренату Саншеш провел 25 матчей за «Баварию».