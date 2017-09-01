В Олимпийской деревне пройдут масштабные спортивные празднества дня города

9 и 10 сентября 2017 года Москва с размахом отметит 870-летие со дня своего основания. Одним из самых ярких событий обещает стать праздничная программа, совместно подготовленная департаментом культуры и официальным экипировщиком Олимпийской команды России ZASPORT.

Что:

Организаторы подготовили обширную программу, включающую в себя спортивные и игровые активности, праздничный концерт, яркое светомузыкальное шоу и фейерверк. Гости парка смогут стать участниками «олимпийского квеста», установить свой личный рекорд и получить ценные призы. Детей ждет своя программа и спортивно-развлекательная эстафета. Украшением программы станет водное шоу с показательным выступлением флайбордистов и аквабайкеров. Совместно с легендарной газетой «Советский спорт» подготовлена выставка архивных фотографий олимпийских чемпионов.

Где:

Место действия- обновленный после прошлогодней реконструкции Парк Олимпийской деревни.



Действующие лица:

При участии Федераций олимпийских видов спорта в специально оборудованном лектории будут организованы встречи и автограф-сессии c олимпийскими чемпионами и другими яркими представителями мира спорта. На вопросы гостей ответят гимнастки Светлана Хоркина и Елена Замолодчикова, издатель газеты «Советский спорт» Сергей Колушев, саночник Альберт Демченко, синхронистка Алла Шишкина, гроссмейстер Игорь Ягупов, генеральный директор портала о фитнесе Justbefit Елена Смирнова. Также будут организованы мастер-классы по волейболу, баскетболу, шахматам, гольфу, кроссфиту и т.д.