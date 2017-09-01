«Славия» приобрела азербайджанского полузащитника Набиева

Полузащитник «Габалы» Фарид Набиев перешел в пражскую «Славию». Об этом сообщает azerisport.com со ссылкой на агента игрока Вагифа Гейдарли.

18-летний Набиев заключил контракт с чешским клубом на три года. В текущем сезоне он успел провести один матч за «Габалу» в чемпионате Азербайджана. Пражская «Славия» занимает второе место в чемпионате Чехии после пятого тура, набрав 11 очков.