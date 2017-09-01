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Боттас показал лучшее время на второй свободной практике Гран-при Италии, Квят – 18-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Гран-при Италии состоялась вторая свободная практика. Лучшее время показал пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас.

Вторым стал партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон. На третьей позиции представитель «Феррари» Себастьян Феттель, еще один пилот Скудерии Кими Райкконен показал четвертое время. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят на 18-й позиции.

Гран-при Италии. Монца

Вторая свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.21,406 (25 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,056 (24)
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,140 (33)
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,398 (34)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,003 (34)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,346 (22)
7. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,541 (31)
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,562 (31)
9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,571 (43)
10. Фелипе Масса («Уильямс») +1,579 (42)
11. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,744 (21)
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,866 (14)
13. Джолион Палмер («Рено») +1,911 (34)
14. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,946 (43)
15. Ланс Стролл («Уильямс») +1,997 (36)
16. Ромен Грожан («Хаас») +2,161 (31)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,244 (20)
18. Даниил Квят («Торо Россо») +2,847 (28)
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,488 (39)
20. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,889 (25)

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