Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:4, 6:4Флипкенс
Баскетбол  Испания30 : 14Черногория
Баскетбол  Турция- : -Россия
Хоккей  Металлург1 : 1Амур
Хоккей  ЦСКА- : -Авангард
Футбол  Чехия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СКА отправился на выезд без Белова, игрок – в списке травмированных

Источник:  ХК СКАКомментарии

Петербургский СКА отправился в Нижний Новгород, где команда начнет четырехматчевую выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ.

В поездку отправились 26 игроков.

Вратари: Микко Коскинен, Игорь Шестеркин, Сергей Коробов.

Защитники: Владислав Гавриков, Артем Зуб, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Егор Рыков, Динар Хафизуллин, Максим Чудинов, Егор Яковлев, Патрик Херсли.

Нападающие: Андрей Алтыбармакян, Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Максим Карпов, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Сергей Широков. 

Выездную серию пропустит защитник Антон Белов. В этом сезоне хоккеист принял участие в трех играх и пропустил последний матч армейцев в КХЛ против «Витязя» (4:3 Б). Белов вместе с Андреем Зубаревым помещен в список травмированных.

Напомним, на выезде СКА встретится с нижегородским «Торпедо» (2 сентября), московским «Спартаком» (4 сентября), рижским «Динамо» (6 сентября) и череповецкой «Северсталью» (8 сентября).

Набрав 11 очков в четырех матчах, подопечные Олега Знарка единолично лидируют в Западной конференции.

Матч

Торпедо - СКА

Место и дата

02 сентября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владелец «Монреаля»: Нам было жаль терять такого игрока, как Андрей МарковВладелец «Монреаля» Джефф Молсон прокомментировал переход защитника Андрея Маркова в казанский «Ак Барс».КХЛ. «Автомобилист» - «Куньлунь», «Металлург» - «Амур» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.Дмитрий Кагарлицкий: В команде все понимают, что нам надо выбираться из «ямы»Дмитрий Кагарлицкий: В команде все понимают, что нам надо выбираться из «ямы»Лидер «Северстали» рассказал о причинах неудач, о том, как переломить ситуацию и призвал болельщиков поддержать команду.Зачем Умарк опять пнул «русских»?! Новое откровение шведского форвардаЗачем Умарк опять пнул «русских»?! Новое откровение шведского форвардаДмитрий Пономаренко рассуждает о странном отношении шведского легионера к российской лиге, в которой он выступает уже давно.«Трактор» продлил контракт с БэйленомЗащитник «Трактора» Ник Бэйлен подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до конца сезона 2018/2019.
Футбол
Серхио Рамос: Чемпионат мира-2018 не будет для меня последним
Футбол
12 игроков «Спартака» начали подготовку к матчу с «Рубином»
Футбол
Сергей Семак: Надо собирать в Уфе полный стадион, но пока не получается
MMA
Волков оказался легче Штруве на 5,9 кг
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Антон Белов
Антон Беловвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости