СКА отправился на выезд без Белова, игрок – в списке травмированных

Петербургский СКА отправился в Нижний Новгород, где команда начнет четырехматчевую выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ.

В поездку отправились 26 игроков.

Вратари: Микко Коскинен, Игорь Шестеркин, Сергей Коробов.

Защитники: Владислав Гавриков, Артем Зуб, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Егор Рыков, Динар Хафизуллин, Максим Чудинов, Егор Яковлев, Патрик Херсли.

Нападающие: Андрей Алтыбармакян, Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Максим Карпов, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Сергей Широков.

Выездную серию пропустит защитник Антон Белов. В этом сезоне хоккеист принял участие в трех играх и пропустил последний матч армейцев в КХЛ против «Витязя» (4:3 Б). Белов вместе с Андреем Зубаревым помещен в список травмированных.

Напомним, на выезде СКА встретится с нижегородским «Торпедо» (2 сентября), московским «Спартаком» (4 сентября), рижским «Динамо» (6 сентября) и череповецкой «Северсталью» (8 сентября).

Набрав 11 очков в четырех матчах, подопечные Олега Знарка единолично лидируют в Западной конференции.