Владелец «Монреаля»: Нам было жаль терять такого игрока, как Андрей Марков
Источник: NBC SportsКомментарии
Владелец «Монреаля» Джефф Молсон прокомментировал переход защитника Андрея Маркова в казанский «Ак Барс».
- Очевидно, что нам было жаль терять такого игрока, как Марков. Он провел здесь хорошую карьеру.
В глубине души он истинный «монреалец». Но я думаю, что он осознанно принял это решение. Андрей движется дальше.
Мы собираемся преодолеть эту потерю. Но мы благодарны за все, что он сделал для нас, – сказал Молсон.
В составе «Монреаль» россиянин провел 16 сезонов – с 2000 по 2017 год.
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