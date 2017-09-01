Сегодня продолжатся переговоры о переходе Диего Косты в «Атлетико»

Форвард «Челси» Диего Коста не оставляет надежды вернуться в «Атлетико». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, сегодня клубы продолжат переговоры по этому поводу. Коста по прежнему отказывается тренироваться и играть за «Челси». Напомним, что в Испании трансферное окно закрывается сегодня.

В прошедшем сезоне 28-летний Диего Коста провел 42 матча за «Челси» и забил 22 мяча при восьми голевых передачах.