Сегодня продолжатся переговоры о переходе Диего Косты в «Атлетико»
Источник: Sky SportsКомментарии
Форвард «Челси» Диего Коста не оставляет надежды вернуться в
«Атлетико». Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Sky Sports, сегодня клубы продолжат переговоры по этому поводу. Коста
по прежнему отказывается тренироваться и играть за «Челси». Напомним, что в Испании
трансферное окно закрывается сегодня.
В прошедшем сезоне 28-летний Диего Коста провел 42 матча за «Челси»
и забил 22 мяча при восьми голевых передачах.
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