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Андрей Шевченко: Мы уважаем сборную Турции, как и великого тренера Луческу

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Турции. Напомним, что команды сыграют в квалификации ЧМ-2018.

«Это не будет игра Шевченко против Луческу. Это будет игра против Турции. Мы ее уважаем, как и великого тренера, который долго проработал в Украине и много сделал. Но, в первую очередь, он много сделал для своего клуба — «Шахтера». Однозначно будут изменения в игре турок. Тренер ведь поменялся. Турция приехала сюда, имея равное с нами количество очков. Она, как и мы, ведет борьбу за путевку на ЧМ. Луческу хорошо знает наших футболистов. Возможно, в этом будет для нас плюс.

Единственные различия в командах есть в игроках, которые сейчас приглашены. Фатих Терим делал ставку на одних игроков, а Луческу пригласил нескольких футболистов, которые давно не вызывались. То есть, он будет желать ставку на опыт.

Однозначно, что Ракицкий — это другого качества защитник. У него отличная первая передача. С его отсутствием мы немного потеряем. Но будем исходить из того, какие исполнители есть. С составом я определился на 98%. Два процента сомнений вызваны болезнями. Ребята нам сами помогли определиться. Плюс для тренера, что игроки приезжают в сборную с огромной мотивацией, стараются с лучшей стороны проявить себя. Это очень помогает мне и моим помощникам», - цитирует Шевченко Sport Arena.

Матч Украина – Турция состоится 2 сентября. Начало в 21:45 по Москве.

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