Андрей Шевченко: Мы уважаем сборную Турции, как и великого тренера Луческу
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился
ожиданиями от матча со сборной Турции. Напомним, что команды сыграют в
квалификации ЧМ-2018.
«Это не будет игра Шевченко против Луческу. Это будет игра
против Турции. Мы ее уважаем, как и великого тренера, который долго проработал
в Украине и много сделал. Но, в первую очередь, он много сделал для своего
клуба — «Шахтера». Однозначно будут изменения в игре турок. Тренер ведь
поменялся. Турция приехала сюда, имея равное с нами количество очков. Она, как
и мы, ведет борьбу за путевку на ЧМ. Луческу хорошо знает наших футболистов.
Возможно, в этом будет для нас плюс.
Единственные различия в командах есть в игроках, которые
сейчас приглашены. Фатих Терим делал ставку на одних игроков, а Луческу
пригласил нескольких футболистов, которые давно не вызывались. То есть, он
будет желать ставку на опыт.
Однозначно, что Ракицкий — это другого качества защитник. У
него отличная первая передача. С его отсутствием мы немного потеряем. Но будем
исходить из того, какие исполнители есть. С составом я определился на 98%. Два
процента сомнений вызваны болезнями. Ребята нам сами помогли определиться. Плюс
для тренера, что игроки приезжают в сборную с огромной мотивацией, стараются с
лучшей стороны проявить себя. Это очень помогает мне и моим помощникам», -
цитирует Шевченко Sport
Arena.
Матч Украина – Турция состоится 2 сентября. Начало в 21:45 по
Москве.