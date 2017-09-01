«Зенит-Казань» одержал вторую победу над АСК в Кубке России

Казанский «Зенит» в матче предварительного этапа Кубка России имени Константина Ревы обыграл нижегородский АСК в трех сетах (25:17, 25:17, 25:21).

Команды встречались в первом туре предварительного этапа, и тогда также победила команда из Казани (3-0).

С девятью очками подопечные Владимира Алекно возглавили таблицу группы А. Нижегородцы проиграли четвертый матч подряд и остались на последней позиции. Второе место в группе делят петербургский «Зенит» и «Динамо-ЛО», набравшие по шесть очков.

2 сентября «Зенит-Казань» сыграет с одноклубниками из Петербурга, а АСК встретится с «Динамо-ЛО».

Напомним, команды группы А проводят матчи предварительного раунда в Петербурге. По его итогам команды, занявшие первые два места, выйдут в полуфинальный этап Кубка.

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