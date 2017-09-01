Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:4, 6:4Флипкенс
Баскетбол  Испания99 : 60Черногория
Баскетбол  Турция- : -Россия
Хоккей  Металлург2 : 3Амур
Хоккей  ЦСКА1 : 0Авангард
Футбол  Чехия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит-Казань» одержал вторую победу над АСК в Кубке России

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Казанский «Зенит» в матче предварительного этапа Кубка России имени Константина Ревы обыграл нижегородский АСК в трех сетах (25:17, 25:17, 25:21).

Команды встречались в первом туре предварительного этапа, и тогда также победила команда из Казани (3-0). 

С девятью очками подопечные Владимира Алекно возглавили таблицу группы А. Нижегородцы проиграли четвертый матч подряд и остались на последней позиции. Второе место в группе делят петербургский «Зенит» и «Динамо-ЛО», набравшие по шесть очков.

2 сентября «Зенит-Казань» сыграет с одноклубниками из Петербурга, а АСК встретится с «Динамо-ЛО».

Напомним, команды группы А проводят матчи предварительного раунда в Петербурге. По его итогам команды, занявшие первые два места, выйдут в полуфинальный этап Кубка.

Алексей Вербов: Прекрасно понимаем, кто сыграет в сборной на Олимпиаде-2020

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Вербов: Прекрасно понимаем, кто сыграет в сборной на Олимпиаде-2020Алексей Вербов: Прекрасно понимаем, кто сыграет в сборной на Олимпиаде-2020После игры двух «Зенитов» либеро казанцев Алексей Вербов хвалил новичков, спорил с мамой и рассказывал о перспективах сборной на Олимпиаде.Владимир Алекно: «Зенит» тренируется вдевятером, у него есть алибиГлавный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал выступления своей команды на предварительном этапе Кубка России.Алексей Вербов: Надеюсь, петербургский «Зенит» будет клубом-грандомИграющий тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился мнением о создании «Зенита» петербургского.Лоран Алекно: Появление петербургского «Зенита» дает развитие российскому волейболуСвязующий казанского «Зенита» Лоран Алекно в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении (0:3) от одноклубников из Петербурга в матче предварительного этапа Кубка России.Вильфредо Леон: Поражение от петербургского «Зенита» – это только одна проигранная игра. Ничего не случилосьДоигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от одноклубников из Петербурга (0:3) в матче предварительного этапа Кубка России.
Хоккей
Владелец «Монреаля»: Нам было жаль терять такого игрока, как Андрей Марков
Формула-1
Боттас показал лучшее время на второй свободной практике Гран-при Италии, Квят – 18-й
Бокс
Гассиев проведет бой с Влодарчиком 21 октября
Футбол
Роман Зобнин: Колено меня не беспокоит, занимаюсь на 80% от максимума
все новости
Зенит-Казань
Зенит-Казанькалендарьстатистика