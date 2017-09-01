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Серхио Санчес может сменить «Рубин» на «Эспаньол»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Защитник «Рубина» Серхио Санчес может стать игроком «Эспаньола». Об этом сообщил спортивный директор каталонского клуба Хорди Лардин.

«Серхио Санчес может перейти «Эспаньол», он в списке возможных новичков», - цитирует Лардина твиттер спортивной дирекции телеканала TV 3.

31-летний Серхио Санчес в текущем сезоне провел один матч за «Рубин». Напомним, что трансферное окно в Испании закрывается сегодня.

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