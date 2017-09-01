Серхио Санчес может сменить «Рубин» на «Эспаньол»
Источник: Twitter.comКомментарии
Защитник «Рубина» Серхио Санчес может стать игроком «Эспаньола».
Об этом сообщил спортивный директор каталонского клуба Хорди Лардин.
«Серхио Санчес может
перейти «Эспаньол», он в списке возможных новичков», - цитирует Лардина твиттер
спортивной дирекции телеканала TV 3.
31-летний Серхио Санчес в
текущем сезоне провел один матч за «Рубин». Напомним, что трансферное окно в
Испании закрывается сегодня.
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