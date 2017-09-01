Антонино Барилла: В Италии мало что знают о работе Карреры в «Спартаке» и особо не следят за ним

Серебряный призер чемпионата мира по стендовой стрельбе в дубль-трапе итальянец Антонино Барилла рассказал о том, почему в Италии немногие знают о победе Массимо Карреры в чемпионате России по футболу.

- Каррера – значимая часть истории итальянского футбола. Мы все помним его как замечательного игрока. Я счастлив, что он приехал в Россию поделиться своим опытом. Но в Италии мало что знают о работе Карреры в «Спартаке» и особо не следят за ним. Все-таки немало наших специалистов работает за рубежом. Итальянцы в основном поглощены своим чемпионатом, - передает слова Бариллы «Р-Спорт».

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» впервые за последние 16 лет стал чемпионом России.