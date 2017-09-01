Руни предстанет перед судом за нетрезвое вождение 18 сентября

Британская полиция подтвердила, что нападающий «Эвертона» Уэйн Руни был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Sky Sports.

Сообщается, что футболиста отпустили под залог. 18 сентября состоится суд по этому делу.

Напомним, что инцидент произошел в минувший четверг, когда полиция остановила автомобиль 31-летнего форварда рядом с его домом в графстве Чешир.

Руни живет в этом районе уже 12 лет, его дом расположен недалеко от клубной базы «Эвертона». Минувшим летом Уэйн Руни вернулся в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед».