Руни предстанет перед судом за нетрезвое вождение 18 сентября
Источник: Sky SportsКомментарии
Британская полиция подтвердила, что нападающий «Эвертона»
Уэйн Руни был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом
сообщает Sky Sports.
Сообщается, что футболиста отпустили под залог. 18 сентября
состоится суд по этому делу.
Напомним, что инцидент произошел в минувший четверг, когда полиция остановила
автомобиль 31-летнего форварда рядом с его домом в графстве Чешир.
Руни живет в этом районе уже 12 лет, его дом расположен недалеко от клубной базы «Эвертона». Минувшим летом Уэйн Руни вернулся в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед».
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