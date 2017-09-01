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Виталий Мутко: За исключением «Зенита», трансферная кампания в РФПЛ получилась умеренной

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко оценил летнюю трансферную кампанию в исполнении клубов РФПЛ.

– Могу оценить трансферную кампанию со стороны. У каждого клуба своя политика, свое видение, свои экономические возможности, своя стратегия развития. Исходя из этого все работают, работают в рамках существующего регламента по привлечению иностранных игроков. Я бы сказал, что трансферная кампания получилась умеренная, за исключением «Зенита», который более активно ее провел, селекционную и трансферную политику. В целом же все было достаточно умеренно.

Я всегда радуюсь, когда появляются российские игроки, молодежь. Многие клубы усилились молодыми российскими игроками, амбициозными ребятами. Надеюсь, что все они своим шансом воспользуются, – приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, летом состав «Зенита» пополнили 15 игроков: защитники Денис Терентьев, Эмануэль Маммана, Томас Рукас и Миха Мевля, полузащитники Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Дмитрий Богаев, Александр Ерохин, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони и Владислав Соловейчикс, нападающие Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси и Андрей Панюков.

Клуб покинули Николас Ломбертс, Вукашин Йованович, Данни, Данила Ящук, Алексей Евсеев, Юрий Бавин, Жозе Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия и Йоан Молло. Сине-бело-голубые отдали в аренду Луиша Нету, Сергея Зуйкова, Роберта Мака, Ибрагима Цаллагова, Александра Рязанцева, Артура Юсупова, Евгения Чернова, Луку Джорджевича и Эрнани.

С итоговой таблицей трансферов РФПЛ можно ознакомиться здесь.

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