Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:4, 6:4Флипкенс
Баскетбол  Испания99 : 60Черногория
Баскетбол  Турция- : -Россия
Хоккей  Металлург2 : 3Амур
Хоккей  ЦСКА1 : 0Авангард
Футбол  Чехия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Генменеджер «Коламбуса»: Кэйн провел два очень удачных сезона, играя вместе с Панариным

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением об игре нового нападающего клуба Артемия Панарина.

- Следует заметить, что и Патрик Кэйн провел два очень удачных сезона, играя вместе с Артемием. Так что тут обоюдная выгода.

Панарина ни в коем случае нельзя считать узким специалистом, финишером. Он может отдать пас, обострить атаку, обыграв соперника один на один. У него высокая скорость, потрясающая техника. Он наладил отличное взаимопонимание с Кэйном, который также великолепно владеет пасом. У него будет шанс сыграть с ведущими игроками нашей команды.

В серии против «Питтсбурга» стало понятно, что соперник значительно лучше реализовывал моменты. Мы владели территориальным преимуществом на протяжении всей серии, но они забили больше. Мы должны забивать. Это один из выводов, который мы сделали по итогам сезона. Панарин нам в этом поможет, – передает слова Кекяляйнена официальный сайт НХЛ.

Напомним, 23 июня в результате обмена Панарин вместе с еще одним форвардом Тайлером Моттом перешел в «Коламбус», а игроками «Чикаго» стали вратарь Антон Форсберг и нападающий Брэндон Саад. Последний уже играл за «Блэкхокс» с 2011 по 2015 год.

Российский хоккеист провел в «Чикаго» два сезона. За это время он сыграл в НХЛ 162 матча и набрал 150 (61+89) очков. В Кубке Стэнли на счету 25-летнего форварда 8 (2+6) очков в 11 играх.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владелец «Монреаля»: Нам было жаль терять такого игрока, как Андрей МарковВладелец «Монреаля» Джефф Молсон прокомментировал переход защитника Андрея Маркова в казанский «Ак Барс».Вадим Шипачев: Кто никогда не видел мою игру, может насладиться ей в YouTubeНападающий «Вегаса» Вадим Шипачев поделился мнением стиле своей игры и переходе в новую команду.Генменеджер «Вашингтона»: Мы говорили с Овечкиным о том, что ему нужно сбросить лишний весГенеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан был не удовлетворен физическими кондициями капитана команды Александра Овечкина.Александр Гуськов: Зарипов потянет в НХЛАлександр Гуськов: Зарипов потянет в НХЛЭксперт «Матч ТВ» Александр Гуськов ответил на вопросы о главных событиях стартового отрезка чемпионата.Сергей Федоров: Уверен, что Зарипову предложат контракт в НХЛТрехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров оценил шансы нападающего Даниса Зарипова заключить контракт с клубом НХЛ.
Хоккей
Владелец «Монреаля»: Нам было жаль терять такого игрока, как Андрей Марков
Формула-1
Боттас показал лучшее время на второй свободной практике Гран-при Италии, Квят – 18-й
Бокс
Гассиев проведет бой с Влодарчиком 21 октября
Футбол
Роман Зобнин: Колено меня не беспокоит, занимаюсь на 80% от максимума
все новости
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Артемий Панарин
Артемий Панаринвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости