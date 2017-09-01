Генменеджер «Коламбуса»: Кэйн провел два очень удачных сезона, играя вместе с Панариным

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением об игре нового нападающего клуба Артемия Панарина.

- Следует заметить, что и Патрик Кэйн провел два очень удачных сезона, играя вместе с Артемием. Так что тут обоюдная выгода.

Панарина ни в коем случае нельзя считать узким специалистом, финишером. Он может отдать пас, обострить атаку, обыграв соперника один на один. У него высокая скорость, потрясающая техника. Он наладил отличное взаимопонимание с Кэйном, который также великолепно владеет пасом. У него будет шанс сыграть с ведущими игроками нашей команды.

В серии против «Питтсбурга» стало понятно, что соперник значительно лучше реализовывал моменты. Мы владели территориальным преимуществом на протяжении всей серии, но они забили больше. Мы должны забивать. Это один из выводов, который мы сделали по итогам сезона. Панарин нам в этом поможет, – передает слова Кекяляйнена официальный сайт НХЛ.

Напомним, 23 июня в результате обмена Панарин вместе с еще одним форвардом Тайлером Моттом перешел в «Коламбус», а игроками «Чикаго» стали вратарь Антон Форсберг и нападающий Брэндон Саад. Последний уже играл за «Блэкхокс» с 2011 по 2015 год.

Российский хоккеист провел в «Чикаго» два сезона. За это время он сыграл в НХЛ 162 матча и набрал 150 (61+89) очков. В Кубке Стэнли на счету 25-летнего форварда 8 (2+6) очков в 11 играх.