«Рубин» хотел подписать Глушакова, у которого есть проблемы во взаимоотношениях с Каррерой
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в летнее трансферное
окно был близок к переходу в «Рубин». В итоге трансфер не состоялся.
«По нашим данным, казанцы вели предметные переговоры о переходе Дениса Глушакова. У одного из лидеров «Спартака» есть проблемы во взаимоотношениях с Массимо Каррерой и руководством красно-белых, которое пока не хочет продлевать контракт на условиях футболиста.
Ситуацией хотел воспользоваться «Рубин» и
подписать опытного россиянина в полузащиту. Трансфер был согласован с
Бердыевым, который выразил готовность работать с одним из лидеров чемпионов
России прошлого сезона», - написал в статье на «БИЗНЕС Online» журналист Владислав Зимагулов.
В текущем сезоне
30-летний Денис Глушаков провел девять матчей за «Спартак» и забил один мяч.