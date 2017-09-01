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«Рубин» хотел подписать Глушакова, у которого есть проблемы во взаимоотношениях с Каррерой

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в летнее трансферное окно был близок к переходу в «Рубин». В итоге трансфер не состоялся.

«По нашим данным, казанцы вели предметные переговоры о переходе Дениса Глушакова. У одного из лидеров «Спартака» есть проблемы во взаимоотношениях с Массимо Каррерой и руководством красно-белых, которое пока не хочет продлевать контракт на условиях футболиста.

Ситуацией хотел воспользоваться «Рубин» и подписать опытного россиянина в полузащиту. Трансфер был согласован с Бердыевым, который выразил готовность работать с одним из лидеров чемпионов России прошлого сезона», - написал в статье на «БИЗНЕС Online» журналист Владислав Зимагулов.

В текущем сезоне 30-летний Денис Глушаков провел девять матчей за «Спартак» и забил один мяч.

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