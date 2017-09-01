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Михаил Головков: Пусть Федосов скажет спасибо, что СКА взял у нас два очка, а не одно

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Витязя» Михаил Головков оценил старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.

- У нас были довольно неплохие матчи в Питере и Минске. С Ярославлем немного не хватило, хотя там могли захватить очки. Сейчас начало сезона, все вкатываются, за исключением новых иностранцев. Все притираются друг к другу, Валерий Геннадьевич ими доволен.

В Питере в овертайме мы были даже ближе к победе, чем СКА. Мы играли очень самоотверженно, достойно, выглядели ничуть не слабее. Как мне сказали, Владимир Иванович Федосов после окончания игры говорил, что с такой командой, как «Витязь», СКА не должен терять очки. Я с ним в корне не согласен: пусть скажет спасибо, что они взяли два очка, а не одно, - цитирует Головкова ТАСС.

Напомним, Владимир Федосов с января 2016 года работает в тренерском штабе СКА.

В четырех стартовых матчах «Витязь» одержал одну победу: в Минске подмосковный клуб обыграл местное «Динамо» (1:0). Также подопечные Валерия Белова проиграли по буллитам московскому «Динамо» и СКА (оба - 3:4), а в основное время потерпели поражение от «Локомотива» (1:3).

С пятью очками клуб из Подольска занимает десятое место в Восточной конференции. Ближайший матч «Витязь» проведет сегодня, 1 сентября, дома против «Югры». 

В сезоне 2016/2017 команда из Московской области впервые за историю выступлений в КХЛ вышла в плей-офф. В первом раунде «Витязь» проиграл в четырех матчах СКА. 

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