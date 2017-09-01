Виталий Мутко: Дзюба в клубе, значит, «Зенит» на него рассчитывает

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал, что надеется на то, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба сможет выиграть конкуренцию за место в составе.

- Что касается Артема – это игрок серьезный, амбициозный. Я надеюсь, что он конкурентную борьбу определенную сможет выиграть в клубе. Если клуб, конечно, его не видел (в составе - ред.), то должна была быть проведена определенная работа. Артем в клубе, значит, «Зенит» на него рассчитывает. Хочется пожелать ему удачи, - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что в минувшем чемпионате Дзюба провел на поле в составе «Зенита» 202 минуты.