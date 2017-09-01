«Адмирал» на выезде обыграл «Трактор»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Адмиралом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Адмирала».
В составе победителей отличились Виктор Александров, Роберт Саоблич и Вадим Карснослободцев. У «Трактора» забивали Пол Щехура и Артем Пеньковский. «Адмирал» набрал первые три очка и занимает 13-е место на Востоке. У «Трактора» шесть очков и девятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Адмирал - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Голы:
Александров (Горшков), 6:57 (0:1). Саболич (Григоренко), 29:01 (0:2). Щехура (Бородкин, L. Videll), 34:56 (1:2). Пеньковский (Якуценя, Кручинин), 38:43 (2:2). Краснослободцев (Макаренко), 48:44 (2:3).
Место и дата
01 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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