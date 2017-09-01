«Адмирал» на выезде обыграл «Трактор»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Адмиралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Адмирала».

В составе победителей отличились Виктор Александров, Роберт Саоблич и Вадим Карснослободцев. У «Трактора» забивали Пол Щехура и Артем Пеньковский. «Адмирал» набрал первые три очка и занимает 13-е место на Востоке. У «Трактора» шесть очков и девятое место.

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