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«Адмирал» на выезде обыграл «Трактор»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Адмиралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Адмирала».

В составе победителей отличились Виктор Александров, Роберт Саоблич и Вадим Карснослободцев. У «Трактора» забивали Пол Щехура и Артем Пеньковский. «Адмирал» набрал первые три очка и занимает 13-е место на Востоке. У «Трактора» шесть очков и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Трактор - Адмирал - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы:

Александров (Горшков), 6:57 (0:1). Саболич (Григоренко), 29:01 (0:2). Щехура (Бородкин, L. Videll), 34:56 (1:2). Пеньковский (Якуценя, Кручинин), 38:43 (2:2). Краснослободцев (Макаренко), 48:44 (2:3).

Место и дата

01 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция


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