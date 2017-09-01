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«Металлург» на своей площадке уступил «Амуру»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Амура» одержали гостевую победу на «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

У хабаровчан заброшенными шайбами отличились Богдан Потехин, Вячеслав Ушенин, Ян Коларж. У магнитогорской команды точными бросками отметились Игорь Швырев и Ник Шаус.

После этой игры «Амур» набрал семь очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург», имея в активе три очка, занимает 12-е место на «Востоке».

В следующей игре «Металлург» 3 сентября на своей площадке примет «Барыс». В тот же день «Амур» на выезде встретится с «Ладой».

Матч

Металлург Мг - Амур - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы:

Потехин (Фролов), 3:58 (0:1). Ушенин В. (Ушенин В.), 12:41 (0:2). Швырев (Платонов, Казионов), 18:18 (1:2). Коларж (Фролов, Кондратьев), 30:20 (1:3). Шаус (Коварж, Шенфельд), 51:41 (2:3).

Место и дата

01 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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