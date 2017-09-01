«Автомобилист» уступил «Куньлуню»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Куньлунь
Ред Стар» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Куньлуня».
В составе китайского клуба отличились Брэндон Ип и Войтек
Вольски. У «Автомобилиста» гол в активе Алексея Василевского.
«Куньлунь» набрал девять очков и занимает шестое место на
Востоке. У «Автомобилиста» шесть очков и девятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - Куньлунь Ред Стар - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы:
Йип (Поникаровский, Дялога), 29:30 (0:1). Вольски (Ибрагимов, Кейн), 38:01 (0:2). Василевский 59:52 (1:2).
Место и дата
01 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
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