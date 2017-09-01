«Автомобилист» уступил «Куньлуню»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Куньлуня».

В составе китайского клуба отличились Брэндон Ип и Войтек Вольски. У «Автомобилиста» гол в активе Алексея Василевского.

«Куньлунь» набрал девять очков и занимает шестое место на Востоке. У «Автомобилиста» шесть очков и девятое место.

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