Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:4, 6:4Флипкенс
Баскетбол  Испания99 : 60Черногория
Баскетбол  Турция- : -Россия
Хоккей  Металлург2 : 3Амур
Хоккей  ЦСКА1 : 0Авангард
Футбол  Чехия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Автомобилист» уступил «Куньлуню»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Куньлуня».

В составе китайского клуба отличились Брэндон Ип и Войтек Вольски. У «Автомобилиста» гол в активе Алексея Василевского.

«Куньлунь» набрал девять очков и занимает шестое место на Востоке. У «Автомобилиста» шесть очков и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Автомобилист - Куньлунь Ред Стар - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Йип (Поникаровский, Дялога), 29:30 (0:1). Вольски (Ибрагимов, Кейн), 38:01 (0:2). Василевский 59:52 (1:2).

Место и дата

01 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Он грязно и подло ломал наших…» Почему фанаты «Динамо» люто ненавидят Артюхина«Он грязно и подло ломал наших…» Почему фанаты «Динамо» люто ненавидят АртюхинаО самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».Супергол Турбина и красивый проход Лессио. Яркие моменты прошедшего дня в КХЛСупергол Турбина и красивый проход Лессио. Яркие моменты прошедшего дня в КХЛСамые зрелищные моменты игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.Эркка Вестерлунд: Реализация – большая проблема «Салавата Юлаева» в последних трех матчахГлавный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение своей команды от «Куньлуня» (1:2).Майк Кинэн: Будем играть как «Магнитка», когда у нас появятся Зарипов, Мозякин и КоваржГлавный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (1:2).«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню»«Салават Юлаев» уступил «Куньлуню» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
Хоккей
Владелец «Монреаля»: Нам было жаль терять такого игрока, как Андрей Марков
Формула-1
Боттас показал лучшее время на второй свободной практике Гран-при Италии, Квят – 18-й
Бокс
Гассиев проведет бой с Влодарчиком 21 октября
Футбол
Роман Зобнин: Колено меня не беспокоит, занимаюсь на 80% от максимума
все новости
Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Старкалендарьстатистика
Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика