«Зенит» опубликовал заявку команды на групповой этап Лиги Европы

25 футболистов «Зенита» вошли в заявку команды для участия в матчах группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Голкиперы

99 Андрей Лунев

1 Юрий Лодыгин

41 Михаил Кержаков

Защитники

2 Александр Анюков

4 Доменико Кришито

60 Бранислав Иванович

30 Эмануэль Маммана

23 Миха Мевля

50 Максим Карпов

25 Иван Новосельцев

19 Игорь Смольников

3 Денис Терентьев

18 Юрий Жирков

Полузащитники

21 Александр Ерохин

8 Матиас Краневиттер

88 Дмитрий Богаев

16 Кристиан Нобоа

14 Далер Кузяев

5 Леандро Паредес

10 Эмилиано Ригони

17 Олег Шатов

Нападающие

11 Себастьян Дриусси

22 Артем Дзюба

9 Александр Кокорин

7 Дмитрий Полоз

Напомним, на групповом этапе «Зенит» встретится с «Реал Сосьедадом», «Русенборгом» и «Вардаром». Первый матч сине-бело-голубые проведут 14 сентября в Македонии против «Вардара».

Подопечные Роберто Манчини стартовали в турнире с третьего квалификационного раунда. Сначала зенитовцы обыграли по сумме двух матчей «Бней Иегуду» из Израиля (2:0, 0:1), а затем прошли голландский «Утрехт» (0:1, 2:0 ДВ).