«Зенит» опубликовал заявку команды на групповой этап Лиги Европы
25 футболистов «Зенита» вошли в заявку команды для участия в матчах группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Голкиперы
99 Андрей Лунев
1 Юрий Лодыгин
41 Михаил Кержаков
Защитники
2 Александр Анюков
4 Доменико Кришито
60 Бранислав Иванович
30 Эмануэль Маммана
23 Миха Мевля
50 Максим Карпов
25 Иван Новосельцев
19 Игорь Смольников
3 Денис Терентьев
18 Юрий Жирков
Полузащитники
21 Александр Ерохин
8 Матиас Краневиттер
88 Дмитрий Богаев
16 Кристиан Нобоа
14 Далер Кузяев
5 Леандро Паредес
10 Эмилиано Ригони
17 Олег Шатов
Нападающие
11 Себастьян Дриусси
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
7 Дмитрий Полоз
Напомним, на групповом этапе «Зенит» встретится с «Реал Сосьедадом», «Русенборгом» и «Вардаром». Первый матч сине-бело-голубые проведут 14 сентября в Македонии против «Вардара».
Подопечные Роберто Манчини стартовали в турнире с третьего квалификационного раунда. Сначала зенитовцы обыграли по сумме двух матчей «Бней Иегуду» из Израиля (2:0, 0:1), а затем прошли голландский «Утрехт» (0:1, 2:0 ДВ).