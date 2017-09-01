Виталий Мутко: Думаю, что потенциально с этим составом ЦСКА в сезоне справится

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что ЦСКА справится с задачами на текущий сезон имеющимся составом.

- Небольшое усиление есть, но надо исходить из возможностей, у каждого клуба они свои. Сегодня у москвичей такие возможности, но не надо забывать, что ЦСКА - долгие годы лидер нашего футбола. Я думаю, что потенциально с этим составом ЦСКА в сезоне справится, - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что после восьми туров ЦСКА набрал 13 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ.