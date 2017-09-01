Виталий Мутко: Думаю, что потенциально с этим составом ЦСКА в сезоне справится
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что ЦСКА справится с задачами на текущий сезон имеющимся составом.
- Небольшое усиление есть, но надо исходить из возможностей, у каждого клуба они свои. Сегодня у москвичей такие возможности, но не надо забывать, что ЦСКА - долгие годы лидер нашего футбола. Я думаю, что потенциально с этим составом ЦСКА в сезоне справится, - передает слова Мутко «Р-Спорт».
Напомним, что после восьми туров ЦСКА набрал 13 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ.
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