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Трентин выиграл 13-й этап «Вуэльты», Закарин – 17-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялся 13-й этап веломногодневки «Вуэльта». Его победителем стал итальянец  Маттео Трентин.

Итальянский спортсмен преодолел 198,4 км за четыре часа, 25 минут и 13 секунд. Вторым стал итальянец Джанни Москон, третьим – датчанин Сорен Краг Андерсен. Британец Кристофер Фрум занял седьмое место и сохранил лидерство в общем зачете. Россиянин Ильнур Закарин из «Катюши» пришел к финишу 17-м.

«Вуэльта»

13-й этап

Коин – Томарес, Испания 

198,4 км

1. Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) — 4.25,13
2. Джанни Москон (Италия, Sky)
3. Сорен Краг Андерсен (Дания, Sunweb)
4. Михаэль Шварцман (Германия, BORA – hansgrohe)
5. Том Ван Асбрук (Бельгия, Cannondale-Drapac)
6. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida)
7. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)…

17. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») + 0,07

Все указанные гонщики (кроме Закарина) показали то же время, что и победитель. В общем зачете Ильнур Закарин на шестой позиции.

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) 53.48,06
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)+ 0,59
3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) +2,13
4. 5. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) +2,23
5. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)+ 2,16
6. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша) + 2,25
7. Фабио Ару (Италия, «Астана») + 2,37
8. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) + 2,41
9. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)+ 3,13
10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») +3,58

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