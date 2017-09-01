Трентин выиграл 13-й этап «Вуэльты», Закарин – 17-й
Состоялся 13-й этап веломногодневки «Вуэльта». Его
победителем стал итальянец Маттео Трентин.
Итальянский спортсмен
преодолел 198,4 км за четыре
часа, 25 минут и 13 секунд. Вторым стал итальянец Джанни Москон,
третьим – датчанин Сорен Краг Андерсен. Британец Кристофер Фрум занял
седьмое место и сохранил лидерство в общем зачете. Россиянин Ильнур Закарин из «Катюши»
пришел к финишу 17-м.
«Вуэльта»
13-й этап
Коин – Томарес, Испания
198,4 км
1.
Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) — 4.25,13
2. Джанни Москон (Италия, Sky)
3. Сорен Краг Андерсен (Дания, Sunweb)
4. Михаэль Шварцман (Германия, BORA – hansgrohe)
5. Том Ван Асбрук (Бельгия, Cannondale-Drapac)
6. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida)
7. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)…
17. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») + 0,07
Все указанные гонщики (кроме Закарина) показали
то же время, что и победитель. В общем зачете Ильнур Закарин на шестой позиции.
Общий
зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) 53.48,06
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)+ 0,59
3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) +2,13
4. 5. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) +2,23
5. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors)+ 2,16
6. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша) + 2,25
7. Фабио Ару (Италия, «Астана») + 2,37
8. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) + 2,41
9. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)+ 3,13
10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») +3,58