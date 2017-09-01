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Шуленин вернулся в «Торпедо»

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Защитник Дмитрий Шуленин вновь будет выступать за «Торпедо». Об этом информирует официальный сайт нижегородского клуба.

Напомним, 21-летний игрок обороны после завоевания с «Чайкой» Кубка Харламова дебютировал в КХЛ в составе «Торпедо». За это время он сыграл 58 матчей, включая два в плей-офф, и набрал 9 (2+7) очков. После сезона-2016/17 перешел в «Магнитку», но не провел за магнитогорский клуб ни одной игры.

В московский клуб хоккеист перешел несколько дней назад из магнитогорского «Металлурга» в обмен на защитника Никиту Пивцакина.

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