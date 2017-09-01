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Глушаков мог перейти в «Рубин», «Магнитка» уступила «Амуру», Трентин победил на «Вуэльте». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков мог перейти в «Рубин».

2. Магнитогорский «Металлург» дома уступил «Амуру» в регулярном чемпионате КХЛ.

3. «Адмирал» одержал выездную победу над «Трактором».

4. Итальянец Трентин выиграл 13-й этап «Вуэльты».

5. Диего Коста не оставляет надежды на переход в «Атлетико».

Текст дня: Дзюба еще может уйти из «Зенита» в это окно. Вот 5 достойных вариантов


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