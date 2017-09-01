Глушаков мог перейти в «Рубин», «Магнитка» уступила «Амуру», Трентин победил на «Вуэльте». Главные новости дня

«Советский спорт» рассказывает о переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Итоговая таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Илья Воробьев: Не рассчитывали на такое начало сезона

Илья Воробьев: Не рассчитывали на такое начало сезона Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Сибирью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Слована».

«Слован» дома обыграл «Сибирь» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Сибирью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Слована».

Александр Бубнов: Самый многообещающий переход лета - Паредес из «Ромы» Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал самый многообещающий трансфер лета в РФПЛ.