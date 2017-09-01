Глушаков мог перейти в «Рубин», «Магнитка» уступила «Амуру», Трентин победил на «Вуэльте». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных
новостей сегодняшнего дня.
1. Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков мог перейти
в «Рубин».
2. Магнитогорский «Металлург» дома уступил «Амуру» в
регулярном чемпионате КХЛ.
3. «Адмирал» одержал выездную победу над «Трактором».
4. Итальянец Трентин выиграл 13-й этап «Вуэльты».
5. Диего Коста не оставляет надежды на переход в «Атлетико».
Текст дня: Дзюба еще может уйти из «Зенита» в это окно.
Вот 5 достойных вариантов
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