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В школе «Локомотива» прошел первый школьный гудок

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Десятки воспитанников Академии «Локомотива» вернулись во вновь открывшуюся общеобразовательную школу.

После трехлетнего перерыва в структуре футбольного клуба «Локомотив» вновь работает общеобразовательная школа. Перед первым уроком ученики, их родители, а также преподавательский коллектив поучаствовали в торжественной линейке на одном из полей «РЖД Арены».

– Сегодня замечательный день! Вновь открыта наша школа. К этому событию мы готовились давно. Думаю, что для вас, ребята, будут очень полезны близость школы от Академии, интерната, полей. Учителя школы хорошо понимают, чем вы занимаетесь, и учтут особенности распорядка юного футболиста. Будьте умными, образованными, воспитанными людьми. Пусть ваше будущее в жизни и футболе будет безоблачным, пусть родители радуются вашим успехам. От каждого учащегося мы ждем старания, упорного труда, хорошей успеваемости. Поздравляю всех с открытием школы. В добрый путь! – произнес напутственные слова президент «Локомотива» Илья Геркус.

На линейке ребятам показали несколько видеороликов. В одном из них обыгрывался лозунг: «Локо» за умный футбол».


Также школьники оценили видеообращение -  напутствие игроков основного состава команды: братья Миранчуки, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, Аршак Корян и Артём Галаджан вспомнили, как учились в школе «Локомотива».

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