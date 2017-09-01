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УЕФА открыл расследование в отношении «ПСЖ» по нарушению финансового fair play

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Следственная палата УЕФА по контролю за соблюдением правил финансового fair play открыла официальное расследование в отношении французского «Пари Сен-Жермен». Об этом информирует официальный сайт организации.

Как сообщается, в ходе расследования особое внимание будет уделено соответствию клуба требованию безубыточности, в свете деятельности «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Напомним, что в последний день летнего трансферного окна «ПСЖ» взял в аренду нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, за выкуп контракта которого заплатит 180 миллионов евро.

Ранее парижане приобрели нападающего Неймара у «Барселоны» за 220 миллионов евро.

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