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«Лестер» подтвердил договоренность о трансфере Адриена Силвы и ждет вердикта АПЛ

Источник:  ФК «Лестер»Комментарии

«Лестер» на своем официальном сайте заявил, что достиг договоренности по трансферу полузащитника лиссабонского «Спортинга» Адриена Силвы. Также сообщается, что клуб ожидает подтверждения трансфера от руководящих органов.

Ранее сообщалось, что «Лестер» не сумел уложиться в трансферное окно, опоздав на два часа. Тем не менее, в клубе надеются, что АПЛ и Футбольная ассоциация Англии подтвердят переход. Английский клуб заплатил за игрока 22 миллиона фунтов.

В текущем сезоне 22-летний Адриен Силва провел пять матчей за «Спортинг» и забил один мяч.

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