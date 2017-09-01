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Александр Бубнов: Трансферную кампанию «Спартака» удовлетворительной не назовешь

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о летней трансферной компании «Спартака».

– «Спартак» укреплял состав неравномерно и не ко сроку. Пашалич появился уже по ходу сезона, Роша – в день закрытия окна, центрального защитника заполучить так и не вышло. По окончанию прошлого сезона костяк «Спартака» выглядел крепко, но необходимость точечного усиления стала очевидна уже на старте нынешнего.

Контраст по сравнению с «Зенитом» огромный, а ведь уже сейчас, пока петербуржцы только сыгрываются, команда Карреры отстает от них на 11 очков в таблице, возглавляет вторую восьмерку. Скоро добавиться Лига чемпионов, необходимость играть на несколько фронтов, так что подниматься наверх будет крайне трудно.

Защитить титул – почти нереально. И потому трансферную кампанию «Спартака» удовлетворительной не назовешь. Действительно сильной выглядит только передняя линия, где в распоряжении Карреры есть три форварда-конкурента, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

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