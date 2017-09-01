Александр Бубнов: Самый многообещающий переход лета - Паредес из «Ромы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал самый многообещающий трансфер лета в РФПЛ.

–Леандро Паредеса из «Ромы». Аргентинец уже обладает солидным статусом, хотя ещё довольно молод. Об уровне его мастерства говорит тот факт, что он моментально вписался в игру нового клуба, где уже является системообразующим элементом, в частности – исполняет почти все стандарты. Из российских футболистов – переход Далера Кузяева, также отлично проявляющего себя в Санкт-Петербурге, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что полузащитник Леандро Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» 1 июля.