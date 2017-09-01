«Слован» дома обыграл «Сибирь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Сибирью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Слована».

В составе победителей отличились Андрей Месарош и Колби Геноуэй. У «Сибири» гол в активе Артема Артемова.

«Слован» набрал шесть очков и занимает седьмое место на Западе. У «Сибири» девять очков и четвертое место на Востоке.

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