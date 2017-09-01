«Слован» дома обыграл «Сибирь»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Сибирью»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Слована».
В составе победителей отличились Андрей Месарош и Колби
Геноуэй. У «Сибири» гол в активе Артема Артемова.
«Слован» набрал шесть очков и занимает седьмое место на
Западе. У «Сибири» девять очков и четвертое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Слован - Сибирь - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы:
Артёмов 8:44 (0:1). Месарош (Бухтеле, Вьеденски), 32:51 (1:1). Геноуэй (Смоленак), 34:31 (2:1).
Место и дата
01 сентября 18:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
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