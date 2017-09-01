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«Слован» дома обыграл «Сибирь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Сибирью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Слована».

В составе победителей отличились Андрей Месарош и Колби Геноуэй. У «Сибири» гол в активе Артема Артемова.

«Слован» набрал шесть очков и занимает седьмое место на Западе. У «Сибири» девять очков и четвертое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Слован - Сибирь - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы:

Артёмов 8:44 (0:1). Месарош (Бухтеле, Вьеденски), 32:51 (1:1). Геноуэй (Смоленак), 34:31 (2:1).

Место и дата

01 сентября 18:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция


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