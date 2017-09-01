Илья Воробьев: Не рассчитывали на такое начало сезона

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– «Амур» с победой. Мы, конечно, не рассчитывали на такое начало нашего сезона, но нам надо продолжать работать и становиться лучше, - приводит слова Воробьева пресс-служба магнитогорского клуба.

После этой игры «Амур» набрал семь очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург», имея в активе три очка, занимает 12-е место на «Востоке».

В следующей игре «Металлург» 3 сентября на своей площадке примет «Барыс». В тот же день «Амур» на выезде встретится с «Ладой».