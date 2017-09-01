Гол Бечирая помог Черногории обыграть Казахстан
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между
сборными Казахстана и Черногории завершился победой гостей. Итоговый счет матча
– 3:0 в пользу Черногории.
Один из мячей в составе победителей забил форвард
московского «Динамо» Фатос Бечирай. Также отличились Марко Вешович и Марко
Симич.
Черногория набрала 13 очков и на данный момент занимает
второе место в группе Е. У Казахстана два очка и последнее, шестое место.
4 сентября Казахстан на выезде сыграет с Польшей, а
Черногория примет Румынию.
ЧМ-2018. Европейская квалификация
Группа Е
7-й тур
Матч
Казахстан - Черногория - 0:3 (0:1)
Голы
Вешович 31 (0:1). Бечирай 53 (0:2). Симич 63 (0:3).
Место и дата
01 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция
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