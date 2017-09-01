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Гол Бечирая помог Черногории обыграть Казахстан

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Казахстана и Черногории завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу Черногории.

Один из мячей в составе победителей забил форвард московского «Динамо» Фатос Бечирай. Также отличились Марко Вешович и Марко Симич.

Черногория набрала 13 очков и на данный момент занимает второе место в группе Е. У Казахстана два очка и последнее, шестое место.

4 сентября Казахстан на выезде сыграет с Польшей, а Черногория примет Румынию.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа Е

7-й тур

Матч

Казахстан - Черногория - 0:3 (0:1)

Голы

Вешович 31 (0:1). Бечирай 53 (0:2). Симич 63 (0:3).

Место и дата

01 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция


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