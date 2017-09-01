Гол Бечирая помог Черногории обыграть Казахстан

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Казахстана и Черногории завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу Черногории.

Один из мячей в составе победителей забил форвард московского «Динамо» Фатос Бечирай. Также отличились Марко Вешович и Марко Симич.

Черногория набрала 13 очков и на данный момент занимает второе место в группе Е. У Казахстана два очка и последнее, шестое место.

4 сентября Казахстан на выезде сыграет с Польшей, а Черногория примет Румынию.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа Е

7-й тур