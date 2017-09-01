Россиянин Галанов завоевал бронзу на чемпионате мира по боксу
Источник: RT на русскомКомментарии
В Гамбурге (Германия) проходит чемпионат мира по боксу. Россиянин
Тамир Галанов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 52 кг.
Как сообщает RT, в
полуфинале россиянин раздельным решением судей проиграл кубинцу Йосвани Вейтие
со счетом 3:2.
Соперником
кубинского боксера в финале станет победитель противостояния Жасурбек Латипов
(Узбекистан) — Ким Ын Кхю (Южная Корея).
Галанов
является серебряным призёром чемпионата Европы 2011 года.
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