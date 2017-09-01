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Россиянин Галанов завоевал бронзу на чемпионате мира по боксу

Источник:  RT на русскомКомментарии

В Гамбурге (Германия) проходит чемпионат мира по боксу. Россиянин Тамир Галанов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 52 кг.

Как сообщает RT, в полуфинале россиянин раздельным решением судей проиграл кубинцу Йосвани Вейтие со счетом 3:2.

Соперником кубинского боксера в финале станет победитель противостояния Жасурбек Латипов (Узбекистан) — Ким Ын Кхю (Южная Корея).

Галанов является серебряным призёром чемпионата Европы 2011 года.

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