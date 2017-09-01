Петербургский «Зенит» взял реванш у «Динамо-ЛО» в Кубке России

«Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над «Динамо» (Ленинградская область) в матче предварительного этапа Кубка России имени Константина Ревы в четырех партиях (25:18, 18:25, 25:23, 25:15).

Команды, выступающие в группе А, встретились во второй раз на этой стадии турнира. В первой игре победу одержало «Динамо-ЛО» (3-0).

Петербургский клуб набрал девять очков и догнал лидера группы казанский «Зенит». Динамовцы с шестью очками идут на третьем месте. Замыкает таблицу группы нижегородский АСК, проигравший все четыре матча.

2 сентября «Зенит» встретится с казанскими одноклубниками, а «Динамо-ЛО» встретится с АСК.

Напомним, команды группы А проводят матчи предварительного раунда в Петербурге. По его итогам команды, занявшие первые два места, выйдут в полуфинальный этап Кубка.