«Алавес» арендовал у «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади

Вингер «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади перешел в «Алавес» на правах аренды. Об этом сообщают официальные сайты обоих клубов.

Сообщается, что аренда рассчитана на один сезон. В прошлом сезоне 22-летний футболист играл на правах аренды за «Валенсию» и в 38 матчах забил восемь мячей при трех голевых передачах. Напомним, в Испании трансферное окно закрывается сегодня.