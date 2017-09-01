«Алавес» арендовал у «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади
Источник: ФК «Барселона»Комментарии
Вингер «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади перешел в «Алавес» на
правах аренды. Об этом сообщают официальные сайты обоих клубов.
Сообщается, что аренда рассчитана на один сезон. В прошлом сезоне 22-летний футболист играл на правах аренды за «Валенсию» и в 38 матчах забил восемь мячей при трех голевых передачах. Напомним, в Испании трансферное окно закрывается сегодня.
FICHAJE | El #Alavés cierra el fichaje de @Munirhaddadi 😀➡️ https://t.co/Pg1pMaNdxM 🔵⚪️🔵 #MunirAlbiazul pic.twitter.com/VfXlnTMDpk— Deportivo Alavés (@Alaves) 1 сентября 2017 г.
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