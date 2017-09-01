Сборная Нигерии разгромила Камерун в отборочном матче ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты сборной Нигерии разгромили Камерун в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года со счетом 4:0.
У победителей голы забили Одион Игало, Джон Оби Микел, Виктор Мозес и Келечи Ихеаначо.
После этой игры Нигерия набрала девять очков и возглавляет группу В. Команда Камеруна, имея в активе два очка, занимает второе место.
Матч
Место и дата
01 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция
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