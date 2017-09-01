Сборная Нигерии разгромила Камерун в отборочном матче ЧМ-2018

В матче европейской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Чехии сыграет с командой Германии.

Чехия – Германия. Онлайн В матче европейской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Чехии сыграет с командой Германии.

Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Казахстана и Черногории завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу Черногории.

Гол Бечирая помог Черногории обыграть Казахстан Матч седьмого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Казахстана и Черногории завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу Черногории.

ЧМ-2018. Квалификация. Мальта - Англия, Чехия – Германия и другие матчи. Онлайн

ЧМ-2018. Квалификация. Мальта - Англия, Чехия – Германия и другие матчи. Онлайн «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей европейской квалификации чемпионата мира-2018.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Турции. Напомним, что команды сыграют в квалификации ЧМ-2018.

Андрей Шевченко: Мы уважаем сборную Турции, как и великого тренера Луческу

Андрей Шевченко: Мы уважаем сборную Турции, как и великого тренера Луческу Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Турции. Напомним, что команды сыграют в квалификации ЧМ-2018.