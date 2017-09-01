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Сборная Нигерии разгромила Камерун в отборочном матче ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Нигерии разгромили Камерун в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года со счетом 4:0.

У победителей голы забили Одион Игало, Джон Оби Микел, Виктор Мозес и Келечи Ихеаначо.

После этой игры Нигерия набрала девять очков и возглавляет группу В. Команда Камеруна, имея в активе два очка, занимает второе место.

Матч

Нигерия - Камерун - 4:0 (0:0)

Место и дата

01 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция

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