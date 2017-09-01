Роман «Resolut1on» Фоминок стал игроком OG

Бывший игрок Planet Odd Роман «Resolut1on» Фоминок присоединился к составу OG.



В команде он заменит Анатана «Ana» Фама, который взял перерыв в карьере.

На The International 2017 Resolut1on выступал за Team Empire. Коллектив занял 7-8 место и заработал 617 198 долларов.

Состав OG:



Юхан «n0tail» Сундштайн

Таль «Fly» Айзик

Густав «s4» Магнуссон

Джесси «JerAx» Вайникка

Роман «Resolut1on» Фоминок



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