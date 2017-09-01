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Роман «Resolut1on» Фоминок стал игроком OG

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Бывший игрок Planet Odd Роман «Resolut1on» Фоминок присоединился к составу OG.

В команде он заменит Анатана «Ana» Фама, который взял перерыв в карьере.

На The International 2017 Resolut1on выступал за Team Empire. Коллектив занял 7-8 место и заработал 617 198 долларов.

Состав OG:  

Юхан «n0tail» Сундштайн   
Таль «Fly» Айзик  
Густав «s4» Магнуссон  
Джесси «JerAx» Вайникка
Роман «Resolut1on» Фоминок

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