Роман «Resolut1on» Фоминок стал игроком OG
Бывший игрок Planet Odd Роман «Resolut1on» Фоминок присоединился к составу OG.
В команде он заменит Анатана «Ana» Фама, который взял перерыв в карьере.
На The International 2017 Resolut1on выступал за Team Empire. Коллектив занял 7-8 место и заработал 617 198 долларов.
Состав OG:
Юхан «n0tail» Сундштайн
Таль «Fly» Айзик
Густав «s4» Магнуссон
Джесси «JerAx» Вайникка
Роман «Resolut1on» Фоминок
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