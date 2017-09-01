Владимир Крикунов: Знали, что «Куньлунь» в этом году - очень хорошая команда

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (1:2).

- Мы хотели выиграть, конечно, это первая игра дома, открытие сезона. Мы знали, что «Куньлунь» в этом году - очень хорошая команда, первые игры, кроме игры в Нижнекамске, команда проводила на очень высоком уровне. Мы знали, что команда после трех выходных будет выглядеть хорошо, так и получилось. Но, к сожалению, мы не смогли ничего забить в самом начале матча. А когда забиваешь на последней минуте, тяжело победить. Без голов в принципе нельзя победить, - приводит слова Крикунова пресс-служба «Автомобилиста».

После этой игры «Куньлунь» набрал девять очков и занимает шестое место на Востоке. У «Автомобилиста» шесть очков и девятое место.