Йоан Молло: Надеюсь хорошо сделать свою работу в «Фулхэме»

Полузащитник «Фулхэма» Йоан Молло, подписавший контракт с английским клубом 31 августа, поделился впечатлениями от перехода.

- Я очень счастлив. Мне нравится этот проект. Надеюсь, что скоро буду играть на «Крейвен Коттедж» и увижу наших болельщиков. Очень рад присоединиться к этой семье. Надеюсь, что хорошо сделаю свою работу.

Когда услышал название клуба, испытал особые чувства. Я выбрал «Фулхэм», потому что это хорошая возможность для меня заиграть в Англии. У клуба большая история и сильные игроки, - сказал Молло клубному телеканалу «Фулхэма».

📹 Yohan Mollo discusses his excitement about the project ahead!



Watch his first interview on fulhamfctv ▶️ https://t.co/PkkAtAeM8A #COYW pic.twitter.com/ggBTVqdUmb