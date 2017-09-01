Йоан Молло: Надеюсь хорошо сделать свою работу в «Фулхэме»

Полузащитник «Фулхэма» Йоан Молло, подписавший контракт с английским клубом 31 августа, поделился впечатлениями от перехода.

- Я очень счастлив. Мне нравится этот проект. Надеюсь, что скоро буду играть на «Крейвен Коттедж» и увижу наших болельщиков. Очень рад присоединиться к этой семье. Надеюсь, что хорошо сделаю свою работу.

Когда услышал название клуба, испытал особые чувства. Я выбрал «Фулхэм», потому что это хорошая возможность для меня заиграть в Англии. У клуба большая история и сильные игроки, - сказал Молло клубному телеканалу «Фулхэма».

📹 Yohan Mollo discusses his excitement about the project ahead!



Watch his first interview on fulhamfctv ▶️ https://t.co/PkkAtAeM8A #COYW pic.twitter.com/ggBTVqdUmb — Fulham Football Club (@FulhamFC) 31 августа 2017 г.

Напомним, француз подписал с клубом Чемпионшипа двухлетний контракт. Молло перешел в «Фулхэм» на правах свободного агента. 30 августа полузащитник расторг контракт с «Зенитом».

С 2015 года Молло выступал в России. До декабря 2016-го француз играл за «Крылья Советов», в составе которых провел 35 матчей в РФПЛ и забил пять голов.

С января по август 2017-го 28-летний футболист находился в «Зените». За основной состав сине-бело-голубых Молло сыграл семь матчей и забил один гол. Также француз провел четыре игры за вторую команду. В июле Йоан был дисквалифицирован на три матча ФНЛ за неприличный жест в адрес болельщиков.