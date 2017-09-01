Майк Кинэн: Это была солидная выездная игра для «Куньлуня»

Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн остался доволен действиями своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:1).

- Это была солидная выездная игра для нас, мы сделали акцент на дисциплине, на обороне. Это очень важно именно в выездных играх. Особенно когда ты играешь на такой арене, которая гонит соперников вперед и придает им дополнительных сил. Мы отлично сыграли в меньшинстве, но у нас было очень мало удалений и это было ключом к успеху.

Какие задачи перед поставили в клубе? Наша задача - это развивать наш молодой клуб. Мы начали делать это давно, уже с третьего июля, как мы собрались в Москве. Сейчас у нас продолжительная выездная серия, но игроки отвечают на этот вызов, и мы продолжаем улучшать нашу игру, - приводит слова Кинэна пресс-служба «Автомобилиста».

Добавим, что после этой игры «Куньлунь» набрал девять очков и занимает шестое место на Востоке. У «Автомобилиста» шесть очков и девятое место.