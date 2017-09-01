Макарова уступила Суарес Наварро в третьем раунде US Open

Матч третьего раунда US Open в женском одиночном разряде между россиянкой Екатериной Макаровой и испанской Карлой Суарес Наварро завершился победой испанской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Суарес Наварро.

Матч продолжался один час и 41 минуту. У испанки два эйса и две двойные ошибки, у Макаровой – ноль и два, соответственно. В следующем раунде Суарес Наварро сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) – Винус Уильямс (США).

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг