Макарова уступила Суарес Наварро в третьем раунде US Open
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч третьего раунда US Open в женском одиночном разряде между
россиянкой Екатериной Макаровой и испанской Карлой Суарес Наварро завершился
победой испанской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 3:6, 6:3 в пользу
Суарес Наварро.
Матч продолжался один час и 41 минуту. У испанки два эйса и
две двойные ошибки, у Макаровой – ноль и два, соответственно. В следующем
раунде Суарес Наварро сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) –
Винус Уильямс (США).
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Макарова Е. (Россия) - Суарес Наварро К. (Испания) - 1:6, 6:3, 3:6
Место и дата
01 сентября 19:30, , Онлайн-трансляция
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