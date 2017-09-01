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Макарова уступила Суарес Наварро в третьем раунде US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего раунда US Open в женском одиночном разряде между россиянкой Екатериной Макаровой и испанской Карлой Суарес Наварро завершился победой испанской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Суарес Наварро.

Матч продолжался один час и 41 минуту. У испанки два эйса и две двойные ошибки, у Макаровой – ноль и два, соответственно. В следующем раунде Суарес Наварро сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) – Винус Уильямс (США).

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Матч

Макарова Е. (Россия) - Суарес Наварро К. (Испания) - 1:6, 6:3, 3:6

Место и дата

01 сентября 19:30, , Онлайн-трансляция


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