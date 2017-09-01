ЦСКА одержал победу над «Авангардом»

Хоккеисты ЦСКА на своей площадке переиграли «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

У москвичей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Роман Любимов и Джефф Плэтт.

Голкипер армейцев Илья Сорокин отразил все 27 бросков по воротам и оформил первый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры ЦСКА набрал десять очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции. «Авангард», имея в активе также десять очков, занимает второе место на «Востоке».

В следующем матче московские армейцы 3 сентября на своем льду примут «Сибирь». В тот же день «Авангард» в гостях сыграет с «Витязем».