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ЦСКА одержал победу над «Авангардом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты ЦСКА на своей площадке переиграли «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

У москвичей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Роман Любимов и Джефф Плэтт.

Голкипер армейцев Илья Сорокин отразил все 27 бросков по воротам и оформил первый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры ЦСКА набрал десять очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции. «Авангард», имея в активе также десять очков, занимает второе место на «Востоке».

В следующем матче московские армейцы 3 сентября на своем льду примут «Сибирь». В тот же день «Авангард» в гостях сыграет с «Витязем».

Матч

ЦСКА - Авангард - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы:

Капризов (Киселевич, Шумаков), 1:43 (1:0). Любимов (Бурдасов), 52:21 (2:0). Плэтт (Григоренко, Скотт), 59:21 (3:0).

Место и дата

01 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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