«Югра» на выезде обыграла «Витязь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Югрой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».

В составе победителей дубль сделал Павел Варфоломеев. Также отличился Сергей Перетягин. У «Витязя» шайбы забрасывали Артем Швец-Роговой и Войтех Мозик. «Югра» с тремя очками занимает последнее место на Востоке. У «Витязя» пять очков и 11-е место на Западе.

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