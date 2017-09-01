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«Югра» на выезде обыграла «Витязь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Югрой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».

В составе победителей дубль сделал Павел Варфоломеев. Также отличился Сергей Перетягин. У «Витязя» шайбы забрасывали Артем Швец-Роговой и Войтех Мозик. «Югра» с тремя очками занимает последнее место на Востоке. У «Витязя» пять очков и 11-е место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Витязь - Югра - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы:

Перетягин (Купцов, Ильин), 5:07 (0:1). Швец-Роговой (Копейкин), 9:06 (1:1). Варфоломеев (Анкудинов), 26:24 (1:2). V. Mozik (Швец-Роговой), 51:47 (2:2). Варфоломеев (Майоров), 52:03 (2:3).

Место и дата

01 сентября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция


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