«Югра» на выезде обыграла «Витязь»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Югрой» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».
В составе
победителей дубль сделал Павел Варфоломеев. Также отличился Сергей Перетягин. У
«Витязя» шайбы забрасывали Артем Швец-Роговой и Войтех Мозик. «Югра» с тремя
очками занимает последнее место на Востоке. У «Витязя» пять очков и 11-е место
на Западе.
КХЛ
Регулярный
чемпионат
Матч
Витязь - Югра - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы:
Перетягин (Купцов, Ильин), 5:07 (0:1). Швец-Роговой (Копейкин), 9:06 (1:1). Варфоломеев (Анкудинов), 26:24 (1:2). V. Mozik (Швец-Роговой), 51:47 (2:2). Варфоломеев (Майоров), 52:03 (2:3).
Место и дата
01 сентября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
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